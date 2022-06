Etter det Visma omtaler som sterk interesse fra kjøpere over flere måneder, selges nå konsernets IT-konsulentvirksomhet til den svenske private equity-giganten CVC Capital Partners.

Virksomheten som selges har vært en del av Visma-divisjonen Custom Solutions.

Partene ønsker ikke å oppgi prisen, men kilder nær prosessen indikerer at den ligger rundt 800 millioner euro – tilsvarende 8,4 milliarder kroner etter dagens kurs.



Det er ingen lettvekter som nå har fått kloa i Visma-selskapet. CVC er blant verdens største investeringsselskaper og har rundt 125 milliarder euro under forvaltning.

Visma Ledende tilbyder av programvare.

Ble tatt av børs i 2006.

Har 15.000 ansatte og 1,3 millioner kunder i fordelt i offentlig og privat sektor.

Er tilstede i Norden, Benelux, Sentral- og Øst-Europa og Latin-Amerika.

Omsetningen var på 22 milliarder i 2021.

Har John Fredriksens Aeternum Capital, Folketrygdfondet og Harald Høeghs Vind på eiersiden.

Høy interesse

Visma Custom Solutions har 2.500 ansatte, og kundebasen teller nå over 8.000. Det gjør selskapet til et av de største av sitt slag i Norden, og virksomheten er sammenlignbar med børsnoterte selskaper som Webstep og Bouvet – bare en god del større.

Veksten for konsulentvirksomheten som nå selges har vært på 22 prosent de seneste fem årene, og i fjor omsatte den for vel 3 milliarder kroner.

– Hvorfor selge noe slikt?

– Når noe går veldig bra så fatter andre investorer interesse for det. IT-konsulentvirksomheten har ikke vært ansett som en del av Visma kjernedrift, så da vi fikk spørsmål om vi ville selge, åpnet vi opp for diskusjoner og fant ut at CVC er en god eier for virksomheten, sier konsernsjef Merete Hverven i Visma.

– Hvor mange var det som ønsket å kjøpe selskapet?

– Vi har hatt flere interessenter. Utover det kan jeg ikke kommentere ytterligere, svarer Hverven hemmelighetsfullt.

Vil vokse

Vekst gjennom oppkjøp har vært en gjenganger i Visma de seneste årene. Hittil i år har 30 selskaper blitt slukt, mot totalt 42 i fjor. Hverven vil bruke pengene fra salget som nå gjøres til å vokse seg enda større.

– Vi har økt kjøpene gjennom pandemien fordi det vokste frem mange cloud-selskaper som passer vår strategi. Vi vil definitivt kjøpe flere selskaper i tiden som kommer, sier hun.