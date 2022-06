Kryptoselskap oppdaterer igjen

Harmonychain-datterselskapet Lokotech AS ble onsdag ettermiddag forelagt en alternativ løsning fra sine Application Specific Integrated Circuit (ASIC)-designere om en mulighet for å rekke Multi-Project-Wafer (MPW) i juli ved å foreta noen tekniske justeringer på designet, går det frem av en børsmelding onsdag kveld.

Forslaget går ut på at man skiller ut den analoge delen av designet, som en underleverandør har forsinkelser på, fra den øvrige logikken. Dette resulterer i at man kan verifisere funksjonaliteten av prototype-ASICen, samtidig som man minimerer risikoen knyttet til den analoge kretsen, forklarer selskapet.

Basert på styrets aksept av administrasjonens forslag, ga vi ASIC-designerne grønt lys for å etterfølge den alternative løsningen etter avholdt styremøte med det mål om å delta i MPW i juli.

Frist for å melde seg av MPW i juli uten kanselleringsgebyr passeres natt til 16. juni 2022, og dersom den alternative løsningen ikke skulle bli ferdigstilt i tide før fristen for deltakelse på MPW 13. juli 2022, vil deltakelse forskyves fra juli til november og det vil påløpe et kanselleringsgebyr på om lag 80.000 dollar, opplyses det.

«Vi forventer å kunne oppdatere markedet på eller rundt denne datoen om fremdriften,» skriver selskapet.

(TDN Direkt)