SpaceX skal ha sparket en rekke ansatte etter at de skal ha skrevet og delt et brev hvor de kritiserte oppførselen til hovedaksjonær og adm. direktør i selskapet Elon Musk.

I brevet, ble delt åpent og som det amerikanske nettstedet the Verge først oppdaget, blir Musks adferd beskrevet som «en hyppig kilde til distraksjon og forlegenhet» for de ansatte, og det er spesielt den seneste tiden de ansatte tenker på da.

I tillegg siterer de ansatte SpaceXs egen «No Asshole»-reglement og ber selskapet om å offentlig adressere og «fordømme Elons skadelige Twitter-oppførsel».

«Som vår adm. direktør og mest fremtredende talsperson, blir Elon sett på som ansiktet til SpaceX – hver tweet som Elon sender er en de facto offentlig uttalelse fra selskapet. Det er avgjørende å gjøre det klart for teamene våre og for vår potensielle talentmasse at budskapet hans ikke gjenspeiler vårt arbeid, vårt oppdrag eller våre verdier,» står det i brevet.

Tonedøvt svar

De ansatte hadde nok håpet på støtte fra selskapets president Gwynne Shotwell, i stedet for sendte presidenten ut en mail hvor hun skriver at SpaceX har «terminert en rekke ansatte som var involvert» i utformingen av brevet, skriver the Verge.

SPARKER: President og driftsdirektør hos SpaceX, Gwynne Shotwell, sier hun har sparket de «aktivistene» som skrev og delte brevet som kritiserte selskapets hovedaksjonær. Foto: Bloomberg

«Brevet, oppfordringene og den generelle prosessen fikk ansatte til å føle seg ukomfortable, skremt og mobbet og/eller sinte fordi brevet presset dem til å skrive under på noe som ikke reflekterte deres synspunkter,» skriver presidenten videre, før hun legger til:

«Vi har for mye kritisk arbeid å utføre og ikke behov for denne typen overdrevne aktivisme.»

Utover en «en rekke ansatte» er et uklart hvor mange det er snakk om som har fått sparken.

I en kommentar til the Verge kaller en ansatt, som vil være anonym, men som var med på utformingen av brevet, Shotwells e-post for «tonedøv» og hevder at brevet var et resultat av måneder med hardt arbeid og innhenting av tilbakemeldinger fra ansatte.