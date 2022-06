Det russiske datterselskapet til Google har sendt inn en konkurserklæring, rapporterer Interfax fredag.

Datterselskapet kunngjorde planer om å begjære seg konkurs i mai etter at myndighetene tok beslag i bankkontoen, noe som gjorde det umulig å betale ansatte og leverandører.

«Beslagleggelsen av bankkontoen har gjort det uholdbart for vårt Russland-kontor å fungere. Derfor har selskapet sett seg nødt til å begjære seg konkurs», sa en talsperson for selskapet.

Russland har fra før begrenset tilgangen til Twitter, Instagram og Facebook.

Google og deres YouTube-videotjeneste fortsetter å bli tilgjengelig, til tross for at de er under hardt press av russiske myndigheter. Torsdag fikk også Google en bot på 260.000 dollar av Russland for gjentatte ganger å ha unnlatt å overholde en russisk lov som krever at teknologiselskaper skal lokalisere brukerdata, ifølge Reuters.

Anton Gorelkin, nestleder i statsdumaens komité for informasjonspolitikk i Russland, sa derimot at Google foreløpig ikke står i fare for å bli blokkert i landet.

«Blokkering er et ekstremt tiltak, og YouTube og Google har ikke krysset denne rimelighetsgrensen, men de er involvert i informasjonskrigen mot Russland»