I en beskrivelse på Forsvarets nettsider går det frem at spesialbåtoperatører er på nasjonal kontraterrorberedskap. De bistår politiet ved behov, og er kontinuerlig på beredskap for internasjonale operasjoner.

KOMMUNIKASJONSSJEF: Sven Halvorsen i Forsvarsmateriell. Foto: LinkedIn

Ifølge Halvorsen var det to utenlandske tilbydere med i konkurransen. Han påpeker at Forsvarsmateriell likebehandler alle tilbydere.

– Uavhengig av om de er norske eller utenlandske, understreker han.

– Gir god markedsmiks

Daglig leder Knut Halvard Iversen og salgssjef Jørgen Løwe i Goldfish vil heller ikke si så mye om tildelingen.

De er imidlertid enige om at Goldfish har lykkes ved å gå sin egen vei, finne en nisje og ikke følge mainstreamen.

Goldfish har tre hovedpilarer å stå på: Fritidsbåter til det norske markedet, fritidsbåter til det europeiske markedet og militære kunder.

– Profesjonelle kontrakter går i utakt med det øvrige markedet, og gir således en god markedsmiks for bedriften. I tillegg tilfører kravene fra profesjonelle kunder bedriften kompetanse og teknologi som gir synergier for de sivile båtene, kommenterer Iversen.

Båtene er i sin helhet designet og utviklet i Son. De fleste egendesignede komponentene er produsert i Norge, mens pontonger og tekstiler kommer fra utenlandske produsenter. Motorer kommer fra USA, lanterner fra Danmark og dekksutstyr fra Italia.

LAGER HIGH END-BÅTER: Båtene er i sin helhet designet og utviklet i Son. Foto: Anders Horntvedt

Flyttes 16 ganger

Goldfish-båtene følger en kompleks verdikjede: De støpes i Drøbak, lakkeres i Moss, monteres i Elverum og får siste finish på verftet i Son, fem mil sør for Oslo.

– Alt i alt flytter vi på båten 16 ganger, før den leveres til kunden. Det skal vi slutte med, sier Iversen.

– For to år siden fikk vi muligheten til å kjøpe 10.000 kvadratmeter av Sonskilen båthavn. Her skal det settes opp et teknologisenter på 6.000 kvadratmeter med bygging i hele båtens verdikjede fra støp, til montering og testing i innendørs testbasseng. Når båtene er ferdige kan de settes direkte på sjøen for overlevering til kunde, sier Løwe.

Tilsvarende skal kapasiteten til båtbyggeriet på Elverum økes med et nybygg på 4.000 kvadratmeter.

– Til sammen er dette en investering på 150 millioner kroner, sier Iversen.

Lokalene på Elverum står klare i august, mens lokalene i Son står ferdig etter neste sommer.

– Vi selger rundt 100 båter, med stort og smått. Da er prisen mellom 900.000 kroner og 14 millioner kroner. De største båtene er vi ikke rigget for å bygge før vi er på plass i nye lokaler, sier Iversen.