Håper på 1 milliard brukere i metaverset

Facebook-grunnlegger og sjefen for Meta Platforms Mark mener at metaverset kan bli et betydelig del av konsernets virksomhet i løpet av andre halvår av tiåret.

Under intervju med CNBCs Jim Cramer sa Meta-sjefen at han forventer at økonomien i metaverset vil være massiv.

Digitale varer

– Vi håper i utgangspunktet å nå rundt 1 milliard mennesker i metaverset som driver handel med hundrevis av dollar som hver kjøper digitale varer, sier Zuckerberg.

Zuckerberg håper at brukerne vil kjøpe ulikt digitalt innhold og forskjellige ting å uttrykke seg på, enten det er klær til avataren deres eller det ulike digitale varer for deres virtuelle hjem eller konferanserom.

Aksjekursen til Meta er blitt mer enn halvert i år ettersom veksten er blitt dempet og antall daglig aktive brukere falt for første gang mellom de seneste to kvartalene. Dette har gjort at Meta-sjefen i økende grad har rettet selskapet mot det han som ser på som det neste store: En virtuell verden hvor folk kan kjøpe og selge digitale varer for avatarer som kan kommunisere med hverandre.

HÅPER PÅ FORBRUK: Zuckerberg håper og tror at brukerne av metaverset vil brukere flere hundre dollar på å uttrykke seg på en eller annen måte i den digitale verdenen. Her er en som prøver Meta Oculus Quest 2, som er Metas eget VR-brillesett, på NFT LA-konferansen tidligere i år. Foto: Bloomberg

Kan få øyekontakt

Ifølge Zuckerberg kan metaverset gi en følelse av at man er sammen, selv om folk er fysisk langt ifra hverandre. Og det skal være mulig å oppnå øyekontakt og de vil bruke romlig lyd som tillater rolige sidesamtaler, skriver CNBC.

For å få metaverset ut til forbrukerne må Meta lansere en bråte med programvarer de neste årene, skriver CNBC.

– Vi er på dette tidspunktet et selskap som har råd til å gjøre noen store langsiktige forskningsinvesteringer, og dette er et stort fokusområdet, sier Facebook-grunnleggeren.



I første kvartal hadde Meta Platforms 3,64 milliarder månedlige aktive brukere på alle plattformer, opp 6 prosent på årsbasis.