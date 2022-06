Bank of America kutter kursmålet til Netflix med nesten 20 prosent, fra 240 dollar pr. aksje til 196 dollar. Det tilsvarer en oppside på rundt 10 prosent for aksjen før børsåpningen torsdag, men banken gjentar likevel n underperform-ratingen på aksjen.

Ifølge Bank of America er Netflix fortsatt et must, men hvis det er lavkonjunktur på vei, tror banken at det lover dårlig for aksjekursen, skriver CNBC.

Frykter oppsigelser

Meglerhuset er bekymret for hva en mulig resesjon kan gjøre for strømmetjenesten, og advarer om at det kan føre til flere abonnementoppsigelser og begrenset prisstyrke.

«Strømming kan være vanskelig i en lavkonjunktur, men plattformer vil se tilbakevendende kanselleringer og re-signering av abonnementer som sammenfaller med planlagte utgivelser av innhold, spesielt blant brukerbasen med lavere inntekt,» skriver analytiker Nat Schindler i et notat torsdag.

«Vi tror Netflix vil forbli den dominerende leverandøren blant strømmetjenestene, så lenge innholdsbiblioteket forblir ekspansivt og har flere originale produkter med store navn som holder brukere interesserte,» skriver Schindler



Men Bank of America-analytikeren advarer likevel om at etter hvert som flere og flere konkurrenter kommer på nett og bygger opp sine innholdsbiblioteker, kommer den kollektive kraften til og fragmenteringen av bransjen til å være en økende drivkraft blant forbrukerne til se på andre strømmetjenester.