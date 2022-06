Adevinta halvert, men oppgradert til kjøp

Danske Bank oppgraderer Adevinta til kjøp fra hold samtidig som kursmålet nedjusteres til 90 kroner, fra tidligere 186 kroner, fremgår det i en oppdatering fredag. Meglerhuset har byttet analytiker som følger aksjen.

Aksjen har hittil i år hatt en nedgang på 40 prosent. Kursmålet på 90 kroner tilsvarer en oppside på 30 prosent fra åpningskursen på fredag.

Økte investeringer har en tendens til å utløse fall i aksjekursene til rubrikkselskaper, påpeker meglerhuset, som imidlertid tror at veksten ligger an til å akselerere på grunn av lettelser i forsyningskjedene, kombinert med investeringer for å muliggjøre ytterligere omsetning fra overgangen til en transaksjonsmarkedsplass.

(TDN Direkt)