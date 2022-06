«Mitt hode ble fylt med bilder av opiumsbuler i Kina. Noe med stillheten og hvordan han lå på siden i sofaen», skrev professoren i sin blogg 20. mai i år etter vennens historie om sin 11-årige TikTok-aktive sønn.

Nyhetsbyrået understreker at TikToks vekst ikke er nybegynnerflaks, og viser til at morselskapet ByteDance har utviklet apper med algoritmer for å anbefale de rette videoklippene og nyhetene helt siden Zhang Yiming etablerte selskapet for ti år siden.

BYTEDANCE-GRÜNDER: Zhang Yiming er også konsernsjef. Foto: Bloomberg

ByteDance dro i 2021 inn rundt 58 milliarder dollar i samlede inntekter, og vokser raskere enn noe annet større sosialt nettverk. Estimater fra eMarketer viser at TikTok i 2024 vil ha like store annonseinntekter som YouTube, det vil si nærmere 24 milliarder dollar.

YouTube-inntektene estimeres i år til å komme opp i nærmere 18 milliarder dollar.

Mer enn annonsering

Samtidig handler ByteDance-modellen om mer enn annonsering. TikTok diversifiserer seg inn mot for eksempel musikkdistribusjon, spillutgivelser og netthandel, og sistnevnte visker ifølge Bloomberg ut skillelinjer mellom sosiale medier og online-shopping på måter som kan utfordre en aktør som Amazon.

– TikTok er TV for Generation Z. Vil du at merket ditt, produktet ditt eller tjenesten din skal få denne generasjonens oppmerksomhet, er det en selvfølge å være der, sier toppsjefen Jo Cronk i markedsføringsselskapet Whalar.

Zuckerberg kjenner presset

Mye tyder på at Meta-gründer Mark Zuckerberg kjenner presset fra sin kinesiske konkurrent. Allerede i 2019 anklaget han TikTok for sensur, og fortalte senere Kongressen at det å hindre amerikansk innovasjon ikke vil gjøre annet enn å hjelpe kinesiske selskaper.

KJENNER PRESSET: Meta-gründer og konsernsjef Mark Zuckerberg. Foto: Bloomberg

På investorpresentasjonen etter katastrofetallene for fjerde kvartal i fjor nevnte Zuckerberg TikTok ved navn hele fem ganger, og som det fremste tiltaket for å skape ny vekst trakk han frem økte investeringer i Reels, karakterisert av Bloomberg som en «TikTok copycat».

– Dette var virkelig avgjørende, og første gang Zuckerberg trakk frem en konkurrent på denne måten. Konkurransen fra TikTok står frem som nummer 1-utfordringen, sier direktør Avi Ben-Zvi i reklamebyrået Tinuiti.