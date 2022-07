Det danske jobbsøketjenesten Jobindex har klaget Google inn til EUs konkurransemyndigheter for favorisering av sin egen jobbsøketjeneste.

Ifølge Reuters kan klagen fremskynde granskningen av Google for Jobs, som EUs konkurransesjef Margrethe Vestager skal ha fulgt med på i tre år allerede.

Lansert i 2018

EU har ennå ikke kommet med noen spesifikke tiltak rettet mot sektoren for jobbsøk over nettet, men Google har tidligere hevdet at de har gjort endringer i Europa etter klager fra andre jobbsøkeraktører.

Da Googles jobbsøketjeneste Google for Jobs ble lansert i Europa i 2018 utløste det skarp kritikk fra 23 nettsteder som jobbet med jobbsøketjenetester på nett, som hevdet at de hadde mistet markedsandeler på grunn av at teknologikjempen angivelig hadde misbrukt sin makt til å fremme sin egen jobbsøketjeneste, skriver Reuters.

Det danske selskapet Jobindex, som også var blant de 23 som klaget på Googles tjeneste da den kom, hevder at Google har fordreid det som skal ha vært et svært konkurransedyktig dansk marked mot seg selv gjennom konkurransehemmende midler.

Mistet 20 prosent av trafikken

– Ved å sette sin egen dårligere tjeneste øverst på resultatsidene skjuler Google i realiteten noen av de mest relevante jobbtilbudene fra jobbsøkere. Rekrutterere kan på sin side ikke lenger nå alle jobbsøkere, med mindre de bruker Googles jobbtjeneste, sier Jobindex-gründer og adm. direktør Kaare Danielsen til Reuters.

Ifølge Danielsen hadde selskapet hans bygget opp den største jobbdatabasen i Danmark da Google for Jobs kom inn på det lokale markedet, men selskapet hans mistet likevel 20 prosent av søketrafikken til fordel for Googles egen jobbsøketjeneste.

– Dette kveler ikke bare konkurransen blant rekrutteringstjenester, men svekker direkte arbeidsmarkedene, som er sentrale i enhver økonomi, sier Danielsen

Jobindex-sjefen mener EU-kommisjonen må beordre Google til å slutte med den konkurransebegrensende praksisen, bøtelegge selskapet og pålegge periodiske betalinger for å sikre overholdelse.

Google har også fått bøter for over 8 milliarder euro, over 83 milliarder kroner, de seneste årene av EUs konkurransemyndigheter på grunn av ulike praksiser som går på å begrense konkurransen.

Verken EU-kommisjonen og Google har villet svare på henvendelser fra Reuters.