DNB Markets tar ifølge en oppdatering opp dekning av PatientSky Group med en hold-anbefaling med kursmål 2,80 kroner, skriver TDN Direkt.

«Ettersom PatientSky Group allerede har fått en ledende posisjon innen markedet for elektroniske pasientjournaler, forventer vi at begrenset inntak av nye klinikker og forhøyet churn vil drive litt negativ omsetningsvekst på kort sikt», skriver analytikerne i meglerhuset.

DNB Markets legger ifølge nyhetsbyrået imidlertid til at de ser oppsidepotensial av et mulig salg av selskapets norske programvarevirksomhet, samt nye internasjonale plattform-kontrakter.



Tech-askjen har falt 23,7 prosent på Euronext Growth så langt i åre, og er det siste året ned 62,3 prosent.

Bråstopp

PatientSky lovet et EBITDA-resultat på 80-90 millioner kroner for 2021 før selskapet gikk på børs. Fasiten viste 13 millioner kroner.

Nå har også veksten stoppet opp, skrev Finansavisen i mai da tallene for 2021 ble kjent.

PatientSky er et skybasert PaaS (Platform as a Service) og SaaS (Software as a Service) selskap som leverer unike løsninger til helseindustrien. Selskapet har en markedsverdi på 576,70 millioner kroner.