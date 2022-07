Store aktører i internasjonalt næringsliv har nærmest stått i kø for å komme seg ut av Russland etter invasjonen av Ukraina.

Dette inkluderer også teknologisektoren, og avhengigheten av utenlandskeid programvare til å drive fabrikker, gårder og oljefelt er i ferd med å bli en av de største hodepinene for russisk industri, melder Bloomberg.

Siemens har trukket seg ut

Siemens er eksempelvis blant aktørene som har avviklet virksomheten i det som engang var et av de største markedene for selskapet.

– Det å lokalisere programvare for data-assistert produksjon er i ferd med å bli et stort problem som kommer til å bremse utvikling. Russisk programvare på dette området er mye svakere, og behovet er stort, sier Russland-analytiker Elena Semenovskaya i IDC til nyhetsbyrået.

– Men enn så lenge er tilnærmingen at man stoler på piratvirksomhet og utdaterte kopier, noe som er en blindgate og ikke bærekraftig, legger hun til.

– Får ikke tilgang til koder

Utenlandsk programvare er ofte bakt direkte inn i industrielt maskineri og kontrollerer prosesser med høy presisjon.

– Produsentene vokter godt om sine immaterielle rettigheter, og vil i mange tilfeller ikke gi kundene tilgang til koder nødvendige for å drive fabrikkene, sier informasjonsdirektør Sergej Dunajev hos den russiske stålgiganten Severstal.

BEKYMRET: Russlands viseenergiminister Pavel Sorokin. Foto: NTB

– I stålproduksjon, som kan kreve presisjon innenfor få hundredels millimeter for høyverdiprodukter, kan selv mindre avvik gjøre dem verdiløse, fortsetter han.

Reservedeler i database?

Alle industrier sliter med disse problemene, ikke minst olje og gass der den russisk-utviklede andelen programvare ifølge en bekymret viseenergiminister Pavel Sorokin utgjør bare 5-10 prosent.

Situasjonen forverres ifølge Bloomberg av at oljeprodusenter tvinges til å utvinne olje fra reserver som er vanskeligere tilgjengelig – noe som krever mer avansert teknologi.

Dunajev har tidligere oppfordret russiske industriaktører til å samarbeide om etablering av en database av reservedeler hvis kritisk programvare skulle feile.

Russisk Office-løsning

Nyhetsbyrået påpeker videre at det ikke bare er russisk industri som sliter med en IT-krise, og viser til at Microsoft og SAP skal avslutte oppdateringer og tjenesteleveranser til russiske selskaper i august. Dette vil gjøre det brede næringslivet og ytelsen av offentlige tjenester potensielt sårbare for sikkerhetsbrudd.

Ukraina-krigen har også spolert Russlands 5G-ambisjoner, og det er ikke slik at nye systemer dukker opp i morgen. MyOffice-skaper Dmitrij Komissarov påpeker overfor Bloomberg at det russiske alternativet til Microsoft Office tok nesten ti år å utvikle.

– Det er nødvendig å se på hva vi har og avgjøre hvilke løsninger som mangler – og dermed begynne å utvikle dem, sier han.