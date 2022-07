Nå kommer hydrogentog til Tyskland

Siemens Mobility skal bygge flere hydrogen-drevende tog for et transportnettverk i Berlin, i det som nå er det seneste eksempelet på hvordan hydrogenteknologi kan brukes i jernbanesektoren.

Simens Mobility skriver til CNBC sier de har blitt tildelt oppdraget av jernbaneoperatøren Niederbarnimer Eisenbahn for å levere syv Mireo Plus H-tog. Togene bruker brenselsceller og litium-ion batterier, og skal leveres høsten 2024.

Jernbanenettverket forventes å være i drift desember 2024.

160 kilometer i timen

Siemens Mobility, som er heleid av industrigiganten Siemens, skriver at togene vil være helt utslippsfrie og ha en toppfart på rundt 160 kilometer i timen.

Selskapet har tidligere uttalt at togene har en rekkevidde på mellom 600 og 1000 kilometer. – Ved å bytte fra diesel til hydrogen, kan Heidekrautbahn redusere sitt årlige klimaavtrykk med rundt 3 millioner kilo og spare 1,1 millioner liter med diesel, skriver selskapet til CNBC.

Hydrogentogene er en del av et felles pilotprosjekt som blir finansiert av myndighetene i Berlin og den tyske stat.

Oljetung sektor

Det internasjonale energibyrået (IEA) har tidligere uttalt at jernbanesektoren er energi-effektiv. Dette kommer av at jernbane står for 9% av all passasjertransport, og 7 prosent av all varefrakt. Samtidig står sektoren bare for 3 prosent av samlet energiforbruk i transportsektoren.

Samtidig kan de påpekes at jernbanesektoren er svært avhengig av olje, som sto for 55 prosent av sektorens totale energiforbruk i 2020. For at IEAs nullutslippsmål innen 2050 skal kunne nås, mener byrået at oljeforbruk i jernbanesektoren må ligge på tilnærmet null.