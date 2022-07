Går skyhøyt ut: Ser 150 prosent oppside i Amazon

Tech-gigantens skytjeneste, Amazon Web Services, nærmer seg verdsettelse på 3 billioner dollar – 29.400 milliarder kroner.

Det er nær det tredobbelte av hva hele selskapets verdi er på børs nå, ifølge Redburn-analytiker Alex Haissl, som tror Amazon vil fisjonere ut skytjenesten en gang i fremtiden.

– Å skille ut AWS er muligens ikke aktuelt nå, men dersom forskjellen i ytelsen fortsetter å sprike er det en mulighet, sier analytikeren ifølge Bloomberg i et omfattende notat.

Haissl anbefaler å kjøpe Amazon-aksjer og ser muligheter for at aksjen kan nå 270 dollar neste år. Det er hele 150 prosent over kursen i dag og høyest av samtlige analytikere. Analytikeren anbefaler også kjøp av Microsoft, hold av Snowflake og selg av MongoDB.

I første kvartal steg inntektene i AWS med hele 37 prosent til 18,4 milliarder dollar, til tross for at nettsalgene falt.

– Det går ikke an å pakke inn den svake prestasjonen, men vi tror ikke businessen er strukturelt ødelagt, sier Haissl.



Ifølge Redburn-analytikeren er Amazons skytjeneste bedre posisjonert enn Microsoft og Alphabet fordi den har lavere kostander og bedre teknologi.