ABG Sundal Collier ser begrenset positive triggere for Autostore på kort sikt og nedgraderer aksjen til en hold-anbefaling fra tidligere kjøp, skriver TDN Direkt.

Samtidig nedjusteres kursmålet på aksjen, som er ned 59,7 prosent på Oslo Børs hittil i år, til 16 kroner fra tidligere 28 kroner, en endring på 42,9 prosent.

Forventning

Meglerhuset venter ifølge nyhetsbyrået en omsetning på 132 millioner dollar, som er 4 prosent lavere enn konsensus, når Autostore legger frem sine resultater for andre kvartal.

Analytikerne i meglerhuset øyner en justert ebitda på 59 millioner dollar, som er 1 prosent lavere enn konsensus.

Gitt det nåværende markedsmiljøet tror meglerhuset ifølge TDN Direkt hovedbekymringen for investorene er hvordan den negative trenden den seneste tiden for nettforhandlerne vil påvirke selskapets vekstutsikter.

ABG Sundal Collier kutter også sine estimater for omsetning og justert ebidta med henholdsvis 14 prosent og 16 prosent i 2023.

Sterkt på sikt

«Vi mener fortsatt at AutoStores langsiktige utsikter er svært sterke, gitt at kun rundt 15 prosent av varehusene er automatiserte og den høye avkastningen på investert kapital fra å investere i et system for kundene. Lønnsvekst og mangel på arbeidskraft støtter investeringer i lagerautomatisering», heter det fra meglerhuset.

Analytikerne frykter imidlertid at gitt det usikre etterspørselsmiljøet for detaljister er ordreinntaks- og vekstforventningene til Autostore rett og slett for høye.

Selskapet legger frem resultatene for andre kvartal 8. juli.

Fortsatt bull

Eirik Rafdal i Carnegie har dratt ned kursmålet på AutoStore med nær 30 prosent til 36 kroner. Han er imidlertid fremdeles bull på lageraksjen og anbefaler kjøp.