Tungvektere går inn i norske Tise

Statseide Nysnø Klimainvesteringer, Bring Ventures, eBay Ventures og eksisterende eiere går inn i gjenbruksappen Tise med 200 millioner i fersk kapital, kommer det frem i en pressemelding.

«På Tise blir millioner av brukere inspirert til å kjøpe brukt, redde miljøet, og redusere eget klimaavtrykk – og den neste generasjonen leder an» sier investeringsdirektør i Nysnø Lene Hodge.

Selskapet opererer hovedsakelig i Norge, Sverige, Danmark og Finland, men med ferskt kapital er selskapet nå klar for å entre det europeiske markedet.

Tise ble startet i 2014 av Eirik Rime and Axel Franck Næss, og har blant annet Jenny Skavlan som frontfigur og medeier. Med over en million registrerte norske brukere og over 2,5 millioner brukere i Norden, er Tise en ledende markedsplass for brukthandel. Siden lanseringen i 2016 har over 6,5 millioner salg funnet sted gjennom appen.

Mer enn 150.000 bruker Tise-appen daglig. Appen gjør det lettere å kjøpe og selge brukt, ved at både frakt og betalingsløsninger er integrert i appen. Appen skiller seg ut fra andre markedsplasser som Finn.no ved at brukerne kan legge på emneknagger og følge andre brukere, slik sosiale medier plattformen Instagram er bygget opp.

