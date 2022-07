I mars i år omtalte vi striden i Harmonychain , der teknologidirektør Christian Rustad protesterte mot at fire Harmonychain-topper ville ha et gigantisk opsjonsprogram til seg selv.

Han manet aksjonærene til å stemme imot.

– Det ble reagert med sinne. Rop og skrik, sa Rustad til Finansavisen den gangen, uten at styreleder Bjørn Zachrisson hadde noen kommentar til påstanden.

Forliksklage

Ifølge en børsmelding torsdag ettermiddag har Rustad-eide Prozium AS, Harmonychains største aksjonær, i dag sendt inn forliksklage til Namsfogden i Oslo, Asker og Bærum med påstand om at generalforsamlingen i Harmonychains vedtak i punkt 8 i generalforsamlingsprotokollen er ugyldig.

Dette vedtaket gjelder altså det omstridte opsjonsprogrammet.

Prozium påstår også at Harmonychain dekker sakens omkostninger, herunder forliksrådets gebyr.

Frontalangrep

Rustad står bak Locotech, Arcticore og Winstone, selskapene som nå utgjør Harmonychain. Han gikk til frontalangrep på resten av styret da styreleder Zachrisson, Tore Sviland og toppsjef Ola Stene-Johansen foreslo et gigantisk opsjonsprogram til seg selv.

– Jeg er motstander av at de som sitter i kompensasjonskomiteen kun skal berike seg selv. Det er jo ikke hensikten til kompensasjonskomiteen, sa Rustad.

Hans protester ble nedstemt av Zachrisson, Sviland, Stene-Johansen, finansdirektør Ben Miklozek og NHH-finansprofessor Thore Johnsen.

Sikret flertallet

I kompensasjonskomiteen sitter Zachrisson, Sviland og Stene-Johansen. Disse tildeles det alt vesentlige av opsjonene, men ifølge Rustad var også Ben Miklozek kjent med forslaget.

Dermed var flertallet sikret for å fremme forslaget for generalforsamlingen, som altså vedtok programmet 1. april.

I begrunnelsen for opsjonsavtalen ble det vektlagt at mottakerne skal være insentivert til å yte sitt beste for selskapet i 2022, samt behovet for å rekruttere og binde flere ledende personer – i tillegg til å ha fleksibilitet i forhold til eksterne rådgivere, investorer og eventuelt nye ansatte.

Opsjonene åpner imidlertid i liten grad for nye ansatte, rådgivere eller investorer.

Fire mann tar 76 prosent

Forslaget handler om utstedelse av 42 millioner opsjoner, tilsvarende 25 prosent nye aksjer i Harmonychain. Av pakken skal styreleder Zachrisson ha hele 15 millioner opsjoner, mens Sviland, Stene-Johansen og Miklozek skal ha 5,7 millioner hver. Kvartetten skal følgelig ha 76 prosent.

Rustad selv ble avspist med bare én million opsjoner, det samme som ni øvrige personer, hovedsakelig helt nye styremedlemmer i selskapet.

– Det å vanne ut alle aksjonærene som har støttet selskapet, uten at selskapet har levert, hører ingen sted hjemme, sier Rustad.