Apple-direktør tilstår – tjente 6 mill. på innsidehandel

Gene Levoff var ansvarlig for å håndheve Apples regler om innsidehandel i en årrekke. Torsdag erkjente han å ha jukset med innmeldingene til skattemyndighetene for egen vinning, ifølge Department of Justice.

Levoff benyttet sin stilling som gjorde at han kunne se regnskapet før det ble sendt til SEC, og svindelen skal ha skjedd mellom 2011 og 2016.

48-åringen sa ved flere anledninger at ansatte ikke kunne handle Apple-aksjer, men forbudet gjaldt tydeligvis ikke for ham selv. Han handlet nemlig under flere slike blackout-perioder og brukte informasjonen for å tjene hele 227.000 dollar – 2,3 millioner kroner – og unngå tap på 377.000 dollar – 3,7 millioner kroner – ifølge myndighetene.

– Til tross for at Levoff var ansvarlig for at innsidehandel ikke skulle finne sted, misbrukte han sin stilling. Han bedro tilliten til en av verdens største techselskaper for sin egen personlige vinning, sier Vikas Khanna, distriksadvokat i New Jersey, i en uttalelse.



Levoffs sak er oppe til vurdering 10. november og han kan få opptil 20 år i fengsel. Det er imidlertid svært liten sjanse for at han ender opp med så høy straff.

I fjor forsøkte Levoff å få saken kastet fordi han mener den strider mot grunnloven, men påtalemyndigheten kalte forsøket «tullete» og avslo forespørselen.