Regjeringen i Storbritannia fikk nettopp gjennom en ny lov som hindrer patentering av oppfinnelser skapt av kunstig intelligens-algoritmer, skriver Independent.

«Det er bare personer som kan ha rettigheter – ikke maskiner», skrev høyesterettsdommer Elisabeth Laing i sin dom. «Et patent er en lovfestet rettighet og det kan bare gis til personer».

Men dette er bare den første av flere nye lovendringer som er på vei.

Nyheten kommer samtidig som at The Intellectual Property Office (Immaterialrettskontoret) kunngjorde at det planlegger å endre på eksisterende lovverk for å gjøre det enklere for enkeltpersoner og institusjoner å bruke kunstig intelligens.

AI-stormakt

Både den nye og andre kommende lovendringer tilknyttet kunstig intelligens og maskinlæring er en del av Storbritannias mål om å bli en global AI-supermakt gjennom sin National AI-Strategy, som ble annonsert i fjor.

Landet forsøker samtidig å utnytte muligheten det har til å lage sitt eget patenteringslovverk, etter at det forlot EU.

«Nå som Storbritannia har muligheten til å bestemme over egne patentlover for første gang på flere tiår, skal vi sørge for at Storbritannia fortsetter å ha det beste rammeverket for immaterielle rettigheter i verden», uttalte vitenskaps- og innovasjonsminister George Freeman.