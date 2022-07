Ledende byggefirma har valgt SmartCraft

Lujatalo, et av Finlands ledende byggefirmaer, har valgt SmartCraft-løsningen Congrid for å administrere kvaliteten og sikkerheten på sine byggeplasser, ifølge en melding mandag.

Avtalen tillater for at alle Lujatalo sine byggeplasser kan implementere løsningen i et langsiktig partnerskap med Congrid. Onboarding starter høsten 2022.

– På sitt fulle potensial inkluderer denne avtalen mer enn 100 byggeplasser og omsetningsmessig blir Lujatalo en av våre mest betydningsfulle kunder, sier Gustav Line, administrerende direktør i SmartCraft.

TDN Direkt