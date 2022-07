Ser fortsatt stor oppside i Autostore

Jefferies kutter sitt kursmål på robotlagerselskapet Autostore Holdings-aksjen til 27 kroner, fra tidligere 32 kroner, melder Reuters mandag.

Kursmålet innebærer en oppside på over 85 prosent fra åpningskursen mandag.

De siste tre månedene har aksjen falt over 50 prosent, hvorav 16 prosent av fallet var i forrige uke.

Forrige uke nedjusterte også ABG Sundal Collier kursmålet på aksjen, og negraderte sin kjøps-anbefaling til hold. Meglerhuset ser begrenset positive triggere for Autostore på kort sikt, men tror aksjen vil være sterkere på lang sikt:

«Vi mener fortsatt at AutoStores langsiktige utsikter er svært sterke, gitt at kun rundt 15 prosent av varehusene er automatiserte og den høye avkastningen på investert kapital fra å investere i et system for kundene. Lønnsvekst og mangel på arbeidskraft støtter investeringer i lagerautomatisering»