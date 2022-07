Ice bygger det tredje mobilnettet

Mandag ble det kjent at Ice, sammen med Lyse som ny eier, bygger ut det tredje mobilnettet nasjonalt – noe kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik (Sp) mener er svært gledelig.

– Det nye nettet vil sammen med mobilnettene til Telenor og Telia gi økt konkurranse og tilbud i mobilnettene, slik at nordmenn på sikt ikke lenger vil betale mest for minst i Norden, sier Gjelsvik.

En nordisk sammenligning av priser viser at nordmenn og norske bedrifter betaler betydelig mer for mobildata enn svensker, dansker og finner. Samtidig har norske mobilbrukere klart lavest forbruk av mobildata i Norden. Nordmenn betaler dermed fortsatt mest for minst, skriver regjeringen på sine nettsider.

– Det nye nettet vil sammen med mobilnettene til Telenor og Telia bidra til å øke sikkerheten i vår digitale infrastruktur, sier statsråden.

Regjeringen skriver også at tre mobilnett vil gi økt redundans, sikkerhet og beredskap. For eksempel gir alle tre mobilnettene dekning for å ringe nødnummer, noe som er viktig dersom man opplever utfall hos egen tilbyder.

– Tre nett kan også gjøre det lettere for aktører med kritiske og viktige samfunnsfunksjoner å få «flere bein å stå på» for å redusere risikoen for utfall, ifølge regjeringen.

(NTB)