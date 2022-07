Elop-oppkjøp åpner nytt marked

Elop har signert en avtale med prinsipiell enighet om kjøp av 100 prosent av aksjene i Nordic Infrastructure Group for 92 millioner kroner, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Transaksjonen verdsetter Elop til 2,80 kroner pr. aksje.

Elop går med dette inn i det nordiske infrastrukturmarkedet, og forventer lønnsomhet innen 2023.

– Transaksjonen er et stort viktig steg fremover for Elop. Konsernet vil ikke lenger bare levere teknologi, vi vil nå tilby et bredere utvalg tjenester som inkluderer inspeksjoner, utdanning, konstruksjon og vedlikehold, sier styremedlem Kristian Lundkvist i en kommentar.

Elop stiger rundt 7 prosent på Euronext Growth tirsdag formiddag.