BankID på mobil blir snart historie

BankID på app, sammen med den fysiske kodebrikken, kommer til å være de eneste tilgjengelige BankID-alternativene når BankID på mobil blir faset ut i høst.

Leder for BankID, Jan Bjerved, mener at overgangen til BankID på app er en positiv utvikling for brukerne.

– Overgangen til BankID på app gjør at vi kan tilby flere tjenester som gir merverdi for brukerne i årene som kommer. Det gjør også at vi enklere kan tilpasse oss nye krav og forventninger til brukervennlighet, tilgjengelighet og informasjon i framtiden, sier Bjerved.

(©NTB)