Play Magnus og FTX skal samle åtte av verdens beste sjakkspillere

Play Magnus Group skal sammen med den ledende kryptovalutabørsen FTX bringe åtte av verdens beste sjakkspillere til Miami i august med FTX Crypto Cup 2022.

Begivenheten anses som den største i historien til Meltwater Champions Chess Tour, ifølge selskapets pressemelding tirsdag.

Adm. direktør Andreas Thome i Play Magnus Group sier at FTX Crypto Cup 2021 fremhevet det naturlige skjæringspunktet mellom de to lidenskapelige sjakk- og kryptomiljøene.

«Vi er begeistret for at FTX har gått med på å fortsette å utvide sin tilstedeværelse i sjakk ved å finansiere en fysisk begivenhet i Miami ulikt noen annen tidligere sett sjakkturnering.» sa Thome.

«Sjakk er et spill som er åpent for alle og enhver, omtrent som blokkjedeteknologi, som gir økonomiske muligheter til alle. Det vil være fascinerende å se hvordan spillerne fortsetter å innovere, slik vi alltid streber etter å gjøre på FTX, og presse spillet fremover under Crypto Cup i Miami.» sa adm. direktør og grunnlegger av FTX, Sam Bankman-Frie i pressemeldingen.