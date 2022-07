DLTx inngår samarbeid om utvikling av Helium-hotspot nettverk

DLTx har inngått et partnerskap med Storbritannia-baserte Hivello for utvikling av et Helium-hotspot nettverk.

Det fremgår av en melding onsdag.

Samarbeidet innebærer at i bytte mot tilgang til DLTx sine leverandører, finans- og ledelsesekspertise, vil Hivello utstede egenkapital til DLTx. Hivello samler for tiden inn 5 millioner dollar til maskinvare-, markedsføring- og arbeidskapital for innledende vekstfase. DLTx vil få en eierandel på 40 prosent før kapitalinnhentingen og begge parter vil bli utvannet på pro-rata basis med ny kapital.

TDN Direkt