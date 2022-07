Q-Free opprettholder guiding

Q-Free fikk et resultat før skatt på 15,1 millioner kroner i andre kvartal 2022, sammenlignet med 15,8 millioner kroner i samme periode året før, opplyses det i en børsmelding.

EBITDA ble 31,6 millioner kroner i kvartalet, ned fra 34,5 millioner i samme periode i fjor. Driftsresultatet ble 18,6 millioner kroner, mot 19,6 millioner, av en omsetning på 213,5 millioner kroner, ned fra 252,6 millioner i andre kvartal 2021.

Q-Free opplyser at utsiktene er fortsatt positive, til tross for de globale leveranseutfordringene som negativt påvirker omsetningen.

Selskapet gjentar sine 2025-ambisjoner på 1,3-1,5 milliarder kroner i omsetning og en EBITDA-margin i området 15-20 prosent.

Q-Free gjentar også ambisjonen om å levere en gjennomsnittlig årlig omsetningsvekst i overkant av ti prosent frem til 2025.

– Jeg er glad for å observere at vi leverer på vårt langsiktige mål om å transformere forretningsmodellen og vise en massiv vekst i gjentakende inntekter. Gitt denne transformasjonen, er vi i stand til å levere et ganske sterkt kvartal for marginutviklingen, til tross for komponentmangel som resulterer i et heller mykt kvartal når det gjelder omsetning fra prosjekter og produktsalg, sier fungerende administrerende direktør i Q-Free, Trond Christensen.

–Dette kvartalet er forhåpentligvis en indikasjon på hva den transformerte forretningsmodellen vil gjøre med robustheten og stabiliteten i den underliggende virksomheten i Q-Free, sier Christensen.

(TDN Direkt)