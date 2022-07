Skal tilby nordens første visakort med bitcoinfordeler

-Å tilby våre kunder betalingskort med kryptobelønning er en måte NBX bygger bro mellom tradisjonell og digital finans. For nybegynnere representerer dette en måte å ta del i den digitale økonomien ved å få kryptogevinster når de handler med kortet. Dette er et strategisk steg på vår vei mot å bli en kryptobank, sier konsernsjef Stig Kjos-Mathisen i NBX, ifølge en melding fredag.

Hvor stor kryptobelønningen blir avhenger av kundens 12-måneders handelsvolum hos NBX. Man kan bygge volum allerede i dag, for å sørge for best mulig kryptoopptjening når kortet blir lansert. Vi har som målsetning å kunne tilby en belønning opp mot 4 prosent til våre beste kunder, forklarer Kjos-Mathisen.

TDN Direkt