Rekordhøye inntekter for Nordic Semiconductor

Nordic Semiconductor la frem rekordhøye inntekter for andre kvartal. Selskapet fikk en omsetning på 200,2 millioner dollar, opp 35,6 prosent fra 147,6 millioner dollar samme periode i fjor.

Ifølge en sammenstilling utført av Infront hadde imidlertid analytikerne på forhånd ventet en omsetning på 202 millioner dollar for halvlederselskapet.

Driftsresultatet før av- og nedskrivinger (EBITDA) endte på 51,9 millioner dollar i andre kvartal, opp 78,1 prosent fra 29,2 millioner dollar samme periode året før. Analytikerne hadde på forhånd sett for seg 51 millioner dollar.

Driftsresultatet vokste i samme periode fra 20,1 millioner dollar til 41,4 millioner dollar, opp 105,6 prosent fra samme kvartal året før. Dette var over analytikernes forventning om et driftsresultat på 41 millioner dollar.

Komponenttrøbbel

Selskapet opplyser at inntektene fremdeles er begrenset av komponentmangel, og at det derfor jobbes tett mot kundene for å justere ordrevolumene tilpasset komponenttilbudet

«Etterspørselen fra kundene er fremdeles langt over det selskapet klarer å levere av wafers», skrives det i børsmeldingen

Solid ordrebok

Ordreboken har vokst fra 1.252,6 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal i fjor, til 1.394,7 millioner dollar ved utgangen av andre kvartal i år, en økning tilsvarende 11 prosent. Selskapet skriver at de må avvise enkelte ordrer som følge av begrenset allokering av komponenter.

Selskapet har likevel fått økte leveranser av komponenter i andre kvartal sammenlignet med første kvartal i år, hvilket har medført en omsetningsvekst på 9 prosent fra første- til andre kvartal, ifølge rapporten.

Nordic venter ytterligere økt allokering av komponenter i løpet av andre halvår i 2022, og ser derfor videre vekst fremover.

Nordic Semiconductor (Mill. USD) 2. kv. 2022 2.kv. 2021 Driftsinntekt 200,2 147,6 Driftsresultat 41,4 20,1 Ordrebok 1.394,7 1.252,6 Resultat etter skatt 33,0 17,3

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00