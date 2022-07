Carnegie senker kursmålet på Schibsted og Adevinta

-

Carnegie nedjusterer kursmålet for Schibsted til 363 kroner pr. aksje fra tidligere 397 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Carnegie mener en full resesjon er priset inn, men at historien har vist at selskapet kommer seg gjennom de fleste stormer.

Carnegie senker også kursmålet på Adevinta-aksjen til 122 kroner, fra tidligere 132 kroner og gjentar sin kjøpsanbefaling. Carnegie mener det store spørsmålet er hva en makrodrevet usikkerhet og potensiell resesjon i Europa vil ha å si for volumene innen Motor-segmentet. Dersom det ikke blir en full resesjon forventer Carnegie at disse volumene gradvis vil ta seg opp fra andre halvdel av 2022.

TDN Direkt