Teknologiselskapet Huddly utvider samarbeidet med distributøren AVI-SPL.

Det fremgår av en melding tirsdag.

Som en del av partnerskapsavtalen vil AVI-SPL kunne konfigurere løsninger med Huddlys kameraer for en lang rekke applikasjoner. Partnerskapet gjør det også mulig for Huddly å samarbeide med AVI-SPLs salgs- og tekniske team over hele verden.

TDN Direkt