– Datterselskapet er verdt mer enn hele konsernet

I dag er det «Amazon Prime Day», et årlig salgsarrangement orkestrert av varehandelsgiganten Amazon. En kan tenke seg at mange kunder leter etter potensielle kupp i Amazons nettbutikk i dag, men skal man tro på Harris-analytiker Marko Lazarevic så finner man det største røverkjøpet på børsen.

Ifølge Lazarevic skal nemlig Amazon Web Services (AWS), et av Amazons mange datterselskaper, være verdt mer enn hele Amazon-konsernet.

«AWS alene kan være verdt mer enn hele Amazons markedsverdi akkurat nå, noe som betyr at du i hovedsak får detaljhandelen gratis. Med denne verdivurderingen tar du ikke mye risiko ved å kjøpe Amazon på lang sikt», sa Lazarevic, ifølge Bloomberg.

Kan potensielt bli verdt 3 ganger så mye som hele konsernet

Teknologiaksjer har opplevd en ordentlig knekk det siste året grunnet et skyhøyt inflasjonstrykk blandet med resesjonsfrykt og en voldsom energikrise. Amazon-aksjen har ikke vært noe unntak, og markedsverdien har hittil i år falt 34 prosent til omtrent 1,15 billioner dollar.

Til tross for at hele konsernet per dags dato har en markedsverdi på rett over 1 billion dollar, skal Bloomberg Intelligence verdsette AWS i intervallet 1,5 til 2 billioner. Redburn-analytiker Alex Haissl mener en verdsettelse på opp til 3 billioner ikke er urealistisk i fremtiden for datterselskapet, skriver Bloomberg.

Amazons nettbutikk står i dag for over halvparten av selskapets salgsinntekter. Til tross for dette blir selskapets andre prosjekter mer og mer essensiell for konsernet. Blant annet vokste salgsinntektene til AWS med 37 prosent i 2021, og er samtidig selskapets mest lønnsomme prosjekt.

Eric Clark fra Accuvest Global Advisors mener at Amazon per dags dato er minst 40 prosent underpriset, og trekker frem AWS sine stordriftsfordeler og voksende reklameinntekter som kritiske faktorer i analysen. Til informasjon var reklameinntektene på 30 milliarder dollar i 2021, en årlig vekst på 58 prosent.

Blant alle analysene fra Bloomberg Terminal er 95 prosent kjøpsanbefalinger. Konsensusestimatet for kursmålet er på 174 dollar, tilsvarende en potensiell oppside på 56 prosent fra dagens pris på omtrent 110 dollar pr. aksje.