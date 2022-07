Offisielt: Twitter saksøker Musk

Tidligere denne uken ble det kjent at Twitter har hyret inn det amerikanske advokatfirmaet Wachtell, Lipton, Rosen & Katz for å forberede et søksmål mot Elon Musk for å tvinge ham til å fullføre kjøpet av selskapet han bød 44 milliarder dollar for i vår.

Tirsdag ble søksmålet sendt inn til en domstol i Delaware, melder CNBC.

Musk varslet fredag at han ville trekke budet, med den begrunnelse at Twitter ikke har kontroll på antall falske konti. Flere amerikanske medier omtalte mandag et brev fra Twitters advokater der det ble hevdet at selskapet ikke har brutt noen forpliktelser og fortsetter å jobbe mot en avtale.

– Dratt selskapet ned i søla

«Etter å ha igangsatt et offentlig oppstyr for å sette Twitter i spill, foreslått og så signert en selgervennlig fusjonsavtale, tror Musk tilsynelatende – i motsetning til enhver annen part underlagt kontraktsretten i Delaware – at han står fritt til å ombestemme seg, dra selskapet ned i søla, forstyrre driften, ødelegge aksjonærverdier og bare stikke av», skriver advokatene i søksmålet.

«Siden han signerte fusjonsavtalen har Musk gjentatte ganger snakket nedsettende om Twitter og avtalen, skapt forretningsrisiko for Twitter og presset aksjekursen ned», heter det videre.

Reagerer med ironisk tweet

Twitter steg over 4 prosent i tirsdagens handel på Wall Street, noe som likevel er mer enn 37 prosent under de 54,20 dollarene pr. aksje Musk bød i april.

«Åh, hvilken ironi lol», tvitret Musk i sin reaksjon på stevningen.