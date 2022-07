Bosch satser 30 milliarder på chip-produksjon

Det tyske industriselskapet Bosch planlegger å investere ytterligere 3 milliarder euro, tilsvarende 30,8 milliarder norske kroner etter dagens kurs, i produksjonen av halvledere og brikker til elektroniske systemer innen 2026, melder Reuters.

Investeringen skal blant annet gå til å åpne to nye testanlegg. En stor del av investeringssummen blir også bevilget til å utvide Dresden-fabrikken, som kostet 1 milliard euro å bygge opp.

Halvlederne vil ikke bare bli brukt i biler og lastebiler, men også til alt fra husholdningsapparater til bærbar teknologi.

Søker EU-finansiering

Bosch skal søke om EU-finansiering for investeringen under prosjektet Important Projects of Common European Interests (IPCEI).

Markedet for halvledere domineres i dag av amerikanske og asiatiske aktører, noe som gjør EU-landene sårbare for uro i globale forsyningskjeder. EU har derfor ambisiøse mål for industripolitikken og satser på «strategisk autonomi» innenfor en rekke kritiske områder – blant annet halvledere. Europas andel av det globale chipmarkedet er i dag 10 prosent. Kommisjonens mål er å øke dette til 20 prosent innen 2030, ifølge Stortinget.

«Europa kan og bør utnytte sine egne styrker i halvlederindustrien», sier administrerende direktør Stefan Hartung. «Målet må være å produsere halvledere for behovene til europeisk industri».