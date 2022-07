I andre kvartal 2022 leverte Atea Norge en omsetning på over 2,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på hele 19 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Atea fikk et driftsresultat på 281 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 206 millioner kroner i samme periode året før.

Det var ventet et driftsresultat på 277 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus hentet inn fra fem analytikere.

Resultat før skatt ble 282 millioner kroner i kvartalet (179), mot et ventet resultat før skatt på 242 millioner kroner. Resultatforbedringen skyldes salg av Atea Mobil i dette kvartalet.

– Det er spesielt gledelig at vi vokser med hele 188 prosent på skytjenester og 47 prosent på driftstjenester sammenlignet med andre kvartal i fjor. Vi leverer skytjenester som gir kundene muligheter for innovasjon, datakraft og lagring som er helt avgjørende for å kunne lykkes i en digital omstilling, sier Ole Petter Saxrud, adm. direktør i Atea Norge.

Venter høyere kontantinnstrømming

Atea venter at tilbudskjedebegrensninger vil ytterligere normalisere seg i de de fleste produktkategorier innen utgangen av andre halvår 2022, og ser en høyere kontantinnstrømming i andre halvår 2022, ifølge TDN Direkt.

I andre kvartal 2022 hadde Atea en kontantstrøm fra drift på negative 507 millioner kroner, sammenlignet med en kontantinnstrømming på 582 millioner kroner samme i samme periode i fjor. Nedgangen i kontantstrøm fra driften skyldes en økning i Ateas arbeidskapitalbehov i en periode med ekstraordinær forsyning begrensninger i elektronikkindustrien, ifølge rapporten.

«Atea reduserer aktivt lagernivåer og forventer at arbeidskapitalen når en mer normal balanse innen utgangen av året. Dette vil føre til høyere kontanttilførsel i andre halvdel av 2022», skriver selskapet.