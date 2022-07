Økte inntektene – tapte mer

SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 8.00



Elliptic Labs la tirsdag morgen ut sin kvartalsrapport fra andre kvartal.

Et av høydepunktene i rapporten er at selskapet nesten doblet sine inntekter fra kontrakter: I andre kvartal signerte selskapet kontrakter verdt 9,6 millioner kroner, mot 4,8 millioner kroner i andre kvartal 2021. For årets førte seks måneder var økningen på 132 prosent fra første halvår 2021.

Elliptic Labs Q2 2022 (Mill. kr.) Q2 2022 Q2 2021 Dritsinntekter 9,6 7,6 Driftsresultat −13,5 −5,8 Resultat før skatt −7,22 −6,22 Resultat etter skatt −6,35 −4,89



Driftsinntektene endte på 9,6 millioner kroner, opp 26 prosent fra andre kvartal 2021. Da rapporterte selskapet om driftsinntekter på 7,6 millioner kroner.

Selskapets driftsresultat (EBIT) er blant de svakeste tallene i rapporten. Elliptic Labs driftsresultat for andre kvartal ble redusert fra minus 5,8 millioner kroner i 2021 til et tap på 13,5 millioner i 2022.

Denne reduksjonen kan tillegges selskapets økte kostnader. Ifølge kvartalsrapporten økte Elliptic Labs de operasjonelle kostnadene til 23,1 millioner kroner fra 12,4 millioner i andre kvartal 2021.

Høydepunkter

Utvidet kontrakt med Lenovo

Fikk sine produkter lansert på 7 smarttelefoner

I sin kvartalsrapport skriver selskapet at markedet for bærbare datamaskiner vil bli deres neste vekstvertikal og forventes å utgjøre størstedelen av inntektsmålet på 500 millioner for 2023. Dette er også området selskapet bruker størstedelen av sin kommersielle innsats.