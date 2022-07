Netflix vil implementere en reklamebasert inntektsmodell i sin strømmetjeneste, og har nå inngått et samarbeid med tek-giganten Microsoft om utviklingen av løsningen.

Dette meldte selskapet på sine nettsider onsdag kveld.

– Microsoft har bevist evne til å støtte alle våre annonseringsbehov når vi jobber sammen for å bygge et nytt reklamebasert tilbud. Enda viktigere, Microsoft tilbyr fleksibiliteten til å innovere over tid på både teknologi- og salgssiden, samt et sterkt personvern for kundene våre, skrev Netflix sin COO, Greg Peters.

Kurskollaps og kundeflukt

Markedet har vært preget av skyhøy inflasjon det siste året, noe som har vist seg å være en katastrofe for teknologiaksjer. Samtidig viser nye inflasjonstall fra USA at veksten er på det høyeste nivået siden november 1981. Dette fører til at folk leter etter muligheter for å kutte kostnader, noe som har rammet strømmebaserte abonnementstjenester.

Per dags dato har Netflix over 220 millioner abonnenter. I tidligere rapporter har selskapet derimot estimert at omtrent 100 millioner husholdninger globalt deler passordet til Netflix-kontoen sin, og ifølge en Citi-analytiker betyr dette en tapt inntekt på nesten 65 milliarder kroner årlig.

Den reklamebaserte inntektsmodellen vil kunne tilby selskapet en måte å tjene penger på disse «skyggebrukerne».

Ifølge Kantar hadde blant annet Disneys nordamerikanske strømmeplattform Hulu omtrent 20 milliarder kroner i reklameinntekter i regnskapsåret som endte i september 2021. Bloomberg Intelligence tror den reklamebaserte inntektsmodellen kan øke Netflix sine årlige inntekter med opp til 30 milliarder kroner – kun i det nordamerikanske markedet.

I rapporten for første kvartal nevnte selskapet at de for første gang på et tiår vil avslutte et kvartal med mindre abonnenter enn det de startet med. Selskapets raske abonnentsvekst har historisk sett vært den kritiske faktoren i flere av de tidligere euforiske analysene om selskapet. Nå som det derimot ser ut som at abonnentsveksten har begynt å bremse ned, har mange av de tidligere aksjonærene mistet interessen for denne tidligere børsraketten.

ARPU: Selskapet mener derimot at investorene bør skifte fokuset fra abonnentsvekst over til ARPU, inntekt og seertid. Bloomberg

Selskapet mener derimot at investorene bør skifte fokuset fra abonnentsvekst og over til andre faktorer:

«Nå som vi jobber for å tjene penger på passorddeling, vil vekst i gjennomsnittlig inntekt per medlemskap (ARPU), inntekt og seertid være viktigere indikatorer på vår suksess enn medlemsvekst», skrev selskapet i en tidligere rapport.

Stor oppside

Flere meglerhus har oppdatert analysene sine etter nyheten, og ifølge Bloomberg Terminal er nå konsensusestimatet for aksjekursen på 266 dollar. Til sammenligning sto aksjen i 177 dollar ved stengetid onsdag, noe som tilsvarer en potensiell oppside på 51 prosent.

Blant de mer optimistiske analysene finner man kjøpsanbefalingene til BMO Capital Markets og Phillip Securities med kursmål på henholdsvis 365 og 399 dollar pr. aksje, mens storbanken JPMorgan har satt kursmål til 230 dollar.