Gladmelding fra Meltwater

Meltwaters årlige gjentakende inntekter (ARR) vokste med 13 prosent i andre kvartal 2022 på årsbasis til 464 millioner dollar, går det frem av selskapets kvartalsoppdatering torsdag.

Videre fremgår det av oppdateringen at resultatet i andre kvartal 2022 forventes å bli i den øvre enden av selskapets guiding fra førstekvartalsrapporten, til tross for sterk valutamotvind. Videre opprettholdes guidingen for hele året, både for topplinjen og justert EBITDA (driftsresultat før av- og nedskrivninger).

Premium-kunder utgjør nå 51 prosent av ARR, opp fra 47 prosent i samme kvartal i fjor. Satsingen på storkundesegmentet er en viktig del av selskapets vekststrategi, fremheves det.

(TDN Direkt)