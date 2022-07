SE DIREKTE: Webcast fra kvartalspresentasjonen kl. 9.00



Schibsted økte inntektene i andre kvartal fra 3,6 milliarder i fjor til 3,9 milliarder i år. Konsensus pekte mot inntekter på 3,8 milliarder, ifølge TDN Direkt.

Nedskrivninger og tap på joint ventures utgjorde totalt 6,5 milliarder kroner i andre kvartal. For første halvår er totalen på 20,1 milliarder kroner. «Hovedsakelig består nedskrivningene av investeringene i Adevinta for å reflektere markedsverdien», skriver selskapet i dagens kvartalsrapport.

Dette hadde konsernsjef Kristin Skogen Lund å si om Adevinta tilbake i mai.

Konsernsjef Kristin Skogen Lund i Schibsted ønsker å redusere eksponeringen mot Adevinta.

Selskapet endte med en EBITDA på 620 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 743 millioner kroner i samme periode året før. Det var ventet en EBITDA på 655 millioner kroner.

Driftsresultat ble 289 millioner kroner mot 432 millioner samme periode året før, og mot ventet 403 millioner kroner.

Lavt i guidingen

Forutsatt at den makroøkonomiske utviklingen ikke forverres vesentlig resten av året, forventer Schibsted at EBITDA for 2022 vil være et ensifret prosentpoeng lavere enn i 2021, ifølge TDN Direkt.

Videre skriver selskapet at de forventer mer visibilitet i forbindelse med Lendo-gjennomgangen ved årsslutt, samtidig som de mener det lavere sannsynlighet for en attraktiv exit i forbindelse med Prisjakt-gjennomgangen.

For Nordic Marketplaces-segmentet gjentar selskapet målet om en årlig omsetningsvekst på 8-12 prosent på mellomlang til lang sikt.

«De høye vekstambisjonene vil kreve investeringer hovedsakelig knyttet til produkt og teknologi samt markedsføringskostnader og i Sverige forventer vi å se en marginnedgang sammenlignet med helåret 2021», skriver selskapet.

I News Media-segmentet målsetter selskapet fortsatt å doble abonnementsinntekter fra 1,3 milliarder kroner i 2021 til 2,6 milliarder kroner innen utgangen av 2025. Selskapet sikter fremdeles også mot en lav ensifret årlig omsetningsvekst og en EBITDA-margin på 10-12 prosent i segmentet. Det forventes fortsatt at EBITDA-marginen vil være i den lave enden av dette området for helåret 2022 på grunn av høyere papirpriser og kostnader fra innholdsinvesteringer, som utvanner marginene med rundt 2 prosentpoeng.

«Etter nedgang i E-handelsmarkedet i starten av 2022 etter den covid-19-relaterte oppgangen i fjor, venter vi fortsatt god inntektsvekst fra 2023 og videre», skriver selskapet om E-handel og distribusjonssegmentet.

Gitt svak utvikling i første halvår 2022, har det imidlertid identifisert kostnadstiltak for å møte EBITDA-tapet i dette segmentet. Disse tiltakene vil bli iverksatt i tredje kvartal.