Bare dager etter at finansdirektør Ragnar Kårhus i Schibsted kjøpte aksjer for over en halv million kroner kutter flere meglerhus kursmålet til Schibsted.

Både ABG Sundal Collier og Carnegie kom med oppdateringer for den norske mediegiganten i løpet av helgen, og selv om begge gjentar kjøpsanbefalingen nedjusterer de likevel kursmålet på aksjen som har falt over 50 prosent i år.

Tror fortsatt på dobling

ABG senker kursmålet med 10 prosent, til 225 kroner pr. aksje. Ifølge meglerhuset prises Schibsted eksklusiv Adevinta på historisk lave nivåer, og de påpeker at restriksjonene i forbindelse med Adevinta-aksjene i stor grad forsvinner når vi nærmer oss oktober til neste år, skriver TDN Direkt.

Carnegie nedjusterer også kursmålet på Schibsted-aksjen fra 362 kroner pr. aksje til 352 kroner. Til tross for kuttet ser meglerhuset en oppside på over 117 prosent i den norske mediegiganten.



Mandag morgen kom også nyheten om at de internasjonale meglerhusene Barclays og Citigroup har satt ned kursmålet på Schibsted. Barclays justerte kursmålet ned med 25 kroner til 320 kroner pr. aksje. Det tilsier en oppside på 98 prosent fra børsåpning mandag.

Mens Citigroup er mer pessimistiske og har satt kursmålet på Schibsted til 215 kroner pr. aksje, ned fra 237 kroner, melder TDN Direkt.

Skuffende kvartal

Endringene kommer etter at Schibsted i slutten av forrige uke la frem tallene for andre kvartal hvor selskapet tok en nedskriving på over 6 milliarder kroner i andre kvartal, hovedsakelig knyttet til investeringene i rubrikkselskapet Adevinta, som i liket med moderselskapet har kollapset på børsen.

Omsetningen i andre kvartal vokste underliggende med 6 prosent. Mens driftsresultatet før av- og nedskrivninger (EBITDA) endte på 620 millioner, som tilsvarer en nedgang på 17 prosent sammenlignet med samme kvartal i fjor. Selskapet peker på betydelige investeringer som en av årsakene til fallet. Resultatet var også lavere enn hva analytikerne ventet.

– Jeg er mest fornøyd med at vi – med unntak av det som er veldig e-handels eksponert – økte inntektene på tvers av hele konsernet, sa konsernsjef Kristin Skogen Lund til Finansavisen ved fremleggelsen og la til:



– Mens jeg er minst fornøyd med at vi har for høye kostnader og ergo ikke møter forventningene til marginer.