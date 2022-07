Bestillinger for M Vest Water

I en melding mandag sier M Vest Water at de har mottatt bestillinger på to avfallshåndteringsanlegg for behandling av svært oljeforurenset vann knyttet til oljeproduksjon i Nordsjøen.

Ordren inkluderer miljøvennlige kjemikalier for behandling av produsert vann og slopvann, da vil de benyttet selskapets flaggskip NorwaFloc. Mens for produsert vann inkluderer bestillingen selskapets patenterte poleringsprosess NorwaPol.

M Vest Water Utvikler teknologi for vannrensing, utledet fra norsk oljeindustri.

Ved hjelp av kjemikalier og utstyr fjernes forurensing fra vann.

Prosessen skal ifølge selskapet være miljøvennlig og kan brukes på en stor mengde spillvann i ulike industrier.

– Dette er et «teknologibevis» for MVW. Vi har bevist at vi kan forsyne olje- og gassindustrien med miljøvennlige og bærekraftige løsninger, som muliggjør betydelig reduksjon av skadelige utslipp til naturen, sier adm. direktør Stein Giljarhus.

Ifølge børsmeldingen går nå flere av selskapets kundeprosjekter i andre segmenter inn i sluttfasen av pågående omfattende kvalifiseringsprogrammer for kommersialisering.