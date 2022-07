Styreleder vedder millioner på kursoppgang

Geir Førre, styreleder i Airthings, har kjøpt ytterligere 300.000 aksjer i Airthings for 3,50 kroner stykket, tilsvarende 1,05 millioner kroner. Etter denne transaksjonen eier Førre litt over 29,72 millioner aksjer i Airthings gjennom Firda AS. Han er den største aksjonæren i selskapet, med en eierandel som nærmer seg 17 prosent.

Fredag meldte Førre at han kjøpte nesten 462.000 aksjer i selskapet til en snittkurs på 3,42 kroner, tilsvarende 1,58 millioner kroner.

I slutten av forrige uke presenterte Airthings sine kvartalstall. Selskapet fikk et negativt driftsresultat på 7,3 millioner dollar i andre kvartal 2022, mot et negativt driftsresultat på 2,2 millioner dollar i samme kvartal året før. Resultat før skatt ble på minus 5,8 millioner dollar i kvartalet, mot et negativt resultat på 2,1 millioner dollar for et år siden.

Mandag omsettes aksjen for 3,67 kroner, opp 6,4 prosent. Det gir Airthings en markedsverdi på 634 millioner kroner. Hittil i år har aksjen falt 66,8 prosent.