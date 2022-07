UBS halverer nesten kursmålet på Netflix når de senker de fra 355 dollar pr. aksje til 198 dollar. Et kutt på nesten 45 prosent.

Det nye kursmålet som ble satt i helgen tilsvarer en mulig oppside på under 5 prosent, mens meglerhuset tidligere så for seg en mulig oppside på nesten 90 prosent.

Innhold mindre viktig

Netflix legger frem tallene for andre kvartal tirsdag og UBS venter at strømmekjempen vil melde om et abonnementnedgang på 2 millioner, i tråd med selskapets tidligere guiding. Selv om andre halvår generelt har vært sterkere for Netflix forventer UBS en forsiktig tilnærming fra selskapet på grunn av den usikre makrosituasjonen, skriver CNBC.

«Dette resultatet kommer til tross for sterk interesse for sesong 4 av «Stranger Things», noe som tyder på at innholdskatalogen blir mindre viktig for ny vekst innenlands,» skriver UBS-analytiker John Hodulik i et notat.



Videre skriver meglerhuset at de senker estimatene for andre kvartal på grunn av valutapress og forventer en nedside på mellom 1 og 3 prosent sammenlignet med Netflix' guiding.

Færre nedlastninger

Ifølge tall fra UBS var det nedgang i alle regioner blant Netflix-nedlastninger sammenlignet med første kvartal. Globalt gikk strømmingen ned 11 prosent i andre kvartal, mens i USA skal antall Netflix-nedlastninger ha falt med 17 prosent. Netflix skal likevel ha klart seg bedre enn konkurrenter som HBO Max og Discovery+, skriver CBNC.

«Vi ser på Netflix som en langsiktig sekulær leder, men synligheten til å akselerere veksten er lav, noe som holder oss nøytrale,» skriver Hodulik.



Meglerhuset tror Netflix' forsøk på å fjerne kontodeling og det nye annonsedrevne tilbudet vil hjelpe strømmegigantens inntekter, men mener det vil ta ett til to år før den monner.

Netflix-aksjen er ned nesten 69 prosent før børsåpning mandag.