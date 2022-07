Google ble mandag bøtelagt med 21,8 milliarder rubler, nær fire milliarder norske kroner, av en russisk domstol for en gjentatt unnlatelse av å fjerne innhold som landet anser som ulovlig, ifølge nyhetsbyrået Interfax.

Sent i fjor ble Google bøtelagt med over en milliard kroner for ikke å fjerne eller blokkere innhold.

Den russiske enhetens bankkonto ble deretter beslaglagt, noe som gjorde at Google Russland måtte begjære seg konkurs.

Det er ikke kjent om Google vil anke boten.



Giganter får svi

Russland har den siste tiden slått hardt ned på vestlige teknologiselskaper, og både Facebook og Instagram er forbudt i landet, da de anses som «ekstremistiske organisasjoner». Også Twitter er blokkert.

Nå kan også YouTube stå i fare, da Roskomnadzor i juni sa at at plattformen med vilje sprer falsk informasjon om konflikten i Ukraina, og tillater innhold som fremmer ekstremistiske synspunkter og oppfordrer barn til å delta i uautoriserte protester.

«Videsiden YouTube fremmer bevisst spredning av villedende informasjon om fremdriften av den spesielle militæroperasjonen i Ukraina, og diskrediterer de væpnede styrkene i den russiske føderasjonen,» sa Roskomnadzor.