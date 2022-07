Etter at Atea slo forventningene i andre kvartal har Danske Bank valgt å heve kursmålet sitt for IT-selskapet. I en oppdatering tirsdag oppjusterer meglerhuset Ateas kursmål fra 126 kroner til 139 kroner pr. aksje, samtidig som danskene gjentar kjøpsanbefalingen, skriver TDN Direkt.

«Atea rapporterte sin beste rapport for andre kvartal hittil, noe som skaper tillit til at selskapet er i stand til å navigere gjennom et usikkert marked. Atea rapporterte skuffende resultater fra Danmark, men vi forventer et forbedret tredje kvartal ettersom synergier fra KMD vil bidra til å øke omsetningen,» skriver Danske Bank i oppdateringen.

Atea-aksjen blir tirsdag formiddag handlet for rett under 109 kroner, som vil si at Danske Bank ser en oppside på over 25 prosent.

Overgikk forventingene

I andre kvartal fikk Atea Norge en omsetning på over 2,8 milliarder kroner. Det tilsvarer en vekst på hele 19 prosent, sammenlignet med samme kvartal i fjor. Samtidig fikk IT-selskapet et driftsresultat på 281 millioner kroner i andre kvartal 2022, mot 206 millioner kroner i samme periode året før.

Det var på forhånd ventet et driftsresultat på 277 millioner kroner, ifølge Infront-konsensus hentet inn fra fem analytikere.

Atea venter at tilbudskjedebegrensninger vil ytterligere normalisere seg i de de fleste produktkategorier innen utgangen av andre halvår 2022, og ser en høyere kontantinnstrømming i andre halvår 2022.