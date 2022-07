Cyviz fikk storfisk på kroken i USA

Cyviz skal levere samhandlingsløsninger for et bredt spekter av møtefasiliteter for den Washington-baserte konsernsjefen i et ledende globalt Fortune 500 tjeneste- og teknologiselskap, går det frem av en børsmelding tirsdag.

Deres valg av samhandlingsløsninger inkluderer CEO Office Boardroom, Multi-Function Room, Executive Multi-Purpose Room og et Broadcast Studio.

Implementeringen vil skje i løpet av første kvartal 2023, i en avtale som verdsettes til 24 millioner kroner.

(TDN Direkt)