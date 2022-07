Advokater for Musk og Twitter møtes i retten

Twitter vant i dag sitt forslag om en fremskyndet rettssak, og flere medier erfarer at det blir en 5-dagers rettssak i oktober.

Advokater for Twitter og Elon Musk møttes i retten i saken om hvorvidt Musk skal tvinges til å gjennomføre kjøpet av Twitter for 44 milliarder dollar.

– Denne saken påfører skade på Twitter hver time av hver dag, sa Twitters ledende advokat William Savitt, som argumenterte for at rettsaken måtte skje raskt.



Da Twitter saksøkte Musk sist uke, bare dager etter at han trakk Twitter-kjøpet, sendte Twitter også inn et forslag om å fremskynde saksgangen og ba om en fire dager lang rettssak i september. Musks juridiske team er imot forslaget, og ønsker at rettsaken skulle starte neste år.