Russland advarer: - Vil straffe dem

Russlands kommunikasjonsvakthund, kjent som Roskomnadzor, sa onsdag at den tar rettslige skritt for å straffe Wikimedia Foundation, som driver Wikipedia, for brudd på russisk lov rundt konflikten i Ukraina.

«Wikipedia er fortsatt vert for forbudt materiale, inkludert forfalskninger om forløpet av den spesielle militæroperasjonen i Ukraina», skrev Roskomnadzor i en uttalelse.

Som tiltak vil nå søkemotorer i landet informere russiske innbyggere om at Wikimedia har brutt russisk lov, noe som skal svekke dens troverdighet i landet.

Roskomnadzor sa at tiltakene skal forbli, frem til Wikimedia vil oppføre seg i samsvar med russisk lov.

