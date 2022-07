Alphabet fyker opp etter kvartalstall

Teknologiselskapet Alphabet, tidligere Google, la frem tall for andre kvartal etter stengetid tirsdag. Omsetningen endte på 69,69 milliarder dollar og selskapet oppnådde et driftsresultat på 19,45 milliarder dollar. På forhånd var det ventet en omsetning på 69,9 milliarder dollar, og et driftsresultat på 20,33 milliarder dollar.

Topplinjen for Google-eieren vokste dermed med 13 prosent fra andre kvartal i fjor, og er med det den laveste veksten selskapet har hatt siden pandemiens utbrudd. Dette er en betydelig nedgang i fra veksten i fjor som var på 62 prosent.

Resultatet per aksje endte på 1,21 dollar, en nedgang på drøye 11 prosent fra fjoråret.

Det var på forhånd ventet et resultat på 1,28 dollar per aksje.

– Våre kontinuerlige investeringer for å sikre langsiktig vekst viser seg nå igjen i form av solide resultater i kvartalet. Omsetningen på 69,7 milliarder dollar er opp 13 prosent fra i fjor, og 16 prosent om man ser bort i fra valutasvingninger. Vi har nå fokus på ansvarlig kapitalallokering for å støtte våre langsiktige vekstmuligheter, skriver Pichai i rapporten.

Omsetningen til Alphabet kommer hovedsakelig fra annonseinntekter gjennom Google Search og Youtube og sto for over 80 prosent av inntektene.

Det var i forkant av kvartalstallene også ventet en sterk vekst fra Google Cloud, og de ferske tallene viser en omsetning på 6,2 milliarder dollar, en vekst på 35 prosent fra andre kvartal i fjor. Dette er derimot under analytikernes forventninger, som lå inne med 6,41 milliarder dollar.

Til tross for resultater under konsensusestimatene stiger allikevel Alphabet 2,66 prosent i etterhandelen tirsdag kveld.