Franske Eutelsat Communications og britiske OneWeb velger å slå seg sammen, der OneWeb-aksjonærene vil få 50 prosent av den tidligere konkurrenten Eutelsat. Avtalen vil gi OneWeb en verdi på 3,4 milliarder dollar. Kunngjøringen om fusjonen mellom satellittselskapene bekrefter gårsdagens offisielle samtaler, ifølge Bloomberg.

«Dette er et steg nærmere å skape en europeisk vinner som kan ta opp kampen mot Elon Musks SpaceX», skriver Benoit Berthelot hos Bloomberg.

Avtalen er den siste fusjonen i det som har blitt et kappløp for selskaper og myndigheter om å tilby rask tilkobling via lavbanesatellitter.

Både britiske og franske myndigheter har eierandeler i henholdsvis OneWeb og Eutelsat, men Storbritannia vil fortsette eierskapet av spesifikke aksjer, noe som gir dem visse vetorettigheter over strategiske beslutninger som plasseringen av firmaets hovedkvarter.

UTFORDRER: Eutelsat og OneWeb tar for alvor opp satelittkampen med Elon Musks SpaceX. Her: Eutelsats KONNECT Satellitt. Foto: AFP

Selv om aksjonærene vil dele selskapet, bærer avtalen preg av en overtakelse av Eutelsat.

Eutelsat-styreleder Dominique D'Hinnin er satt til å bli styreleder i den kombinerte enheten, med sin OneWeb-motpart Sunil Bharti Mittal som medformann og visepresident. Eutelsat administrerende direktør Eva Berneke vil lede det nye konsernet.

OneWeb ble grunnlagt i 2012, og kollapset i 2020 da ledende investorer trakk pengene sine på høyden av koronaviruspandemien. Den britiske regjeringen la frem rundt 500 millioner dollar som en del av et partnerskap på 1 milliard dollar med Bharti Global.

Russland og SpaceX

Fusjonen byr imidlertid på bekymringer rundt kortsiktige kontanter og offentlige kontrakter, skriver Deutsche Bank-analytiker Roshan Ranjit.

Eutelsat og OneWeb har et ambivalent forhold til Russland. OneWeb sa i mars at de vil bruke SpaceX til å skyte opp satellitter etter at Russland blokkerte planlagte utplassering med det franske rakettselskapet Arianespace SA.

Eutelsat har fortsatt å tilby utvalgte satellitttjenester til Russland, selv etter press fra europeiske regulatorer. Den når 50 prosent av hjemmene over hele Russland og regionen rundt, ifølge selskapene.

«Eutelsat har en nøytralitetspolitik, men vi overholder alle sanksjoner og reduserer nå flere av kanalene vi sender til Russland», uttalte Eutelsat-konsernsjef Eva Berneke tirsdag.